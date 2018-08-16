«Убийца» Цоя заговорил

Водитель автобуса Янис Фибигс, после столкновения с которым в августе 1990 года погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой , рассказал о жизни после аварии.

Фибиг признался, что каждый год с ужасом ждет 15 августа — дня памяти Виктора Цоя, ведь поклонники музыканта до сих пор считают его виновником смерти их кумира.

«Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», — цитирует Фибигса «5 канал».

Он признался, что каждый год приезжает к памятнику певцу, установленном на месте аварии, но старается делать это поздно вечером, когда там уже нет поклонников Цоя.