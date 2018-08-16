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«Убийца» Цоя заговорил
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«Убийца» Цоя заговорил 

Рамблер 16 августа 2018
Водитель автобуса Янис Фибигс, после столкновения с которым в августе 1990 года погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой, рассказал о жизни после аварии.
Фибиг признался, что каждый год с ужасом ждет 15 августа — дня памяти Виктора Цоя, ведь поклонники музыканта до сих пор считают его виновником смерти их кумира.
«Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», — цитирует Фибигса «5 канал».
Он признался, что каждый год приезжает к памятнику певцу, установленном на месте аварии, но старается делать это поздно вечером, когда там уже нет поклонников Цоя.
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси в Латвии. Водитель автобуса Янис Фибигс был признан невиновным в аварии.
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