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Матильда поставила точку в разрыве со Шнуровым
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Матильда поставила точку в разрыве со Шнуровым 

Рамблер 2 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Сергей и Матильда Шнуровы официально оформили развод. Фотография свидетельства о разводе появилась на странице Матильды Шнуровой в Instagram.
«Официально. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут», — написала экс-супруга лидера группировки «Ленинград».
Матильда также попросила подписчиков уважать чужую личную жизнь.
Напомним, о расставании музыканта и его жены стало известно в конце мая. По признанию Шнурова, инициатором разрыва стала Матильда. Пара прожила в браке 8 лет.
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