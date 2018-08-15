Матильда поставила точку в разрыве со Шнуровым

Сергей и Матильда Шнуровы официально оформили развод. Фотография свидетельства о разводе появилась на странице Матильды Шнуровой в Instagram.

«Официально. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут», — написала экс-супруга лидера группировки «Ленинград».

Матильда также попросила подписчиков уважать чужую личную жизнь.

Напомним, о расставании музыканта и его жены стало известно в конце мая. По признанию Шнурова, инициатором разрыва стала Матильда. Пара прожила в браке 8 лет.