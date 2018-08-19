Ещё
Данко отказывается платить алименты бывшей жене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певец Данко жестко ответил на скандал с алиментами 

Дни.ру
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певец Александр Фадеев, известный под своим сценическим псевдонимом Данко, жестко отреагировал на информацию о том, что он якобы отказался помогать своей больной дочери. Артист подчеркнул, что последние 16 лет только и делает, что обеспечивает своих детей.
Певец Данко оказался в центре скандала после того, как его обвинили в отказе от выплаты алиментов. Якобы артист не платит своей бывшей гражданской супруге модели Наталье Устюменко денег, необходимых на содержание двух их общих дочерей, одна из которых страдает от ДЦП.
"Это все вранье", — цитирует StarHit исполнителя. Судя по его словам, платить Данко начал еще до рождения первой девочки, которой сейчас 14 лет. "Последние 16 лет я только и делаю, что обеспечиваю жизнь своим детям", — отрезал певец. "Речь идет не только о ежемесячном содержании, но и крупных тратах на операции и реабилитацию", — добавил он.
"С Софьей мы регулярно общаемся, буквально пару часов назад выложил фото нашей прогулки в Instagram. Мы часто проводим время вместе", — подчеркнул он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Наталья Устименко требует от бывшего возлюбленного 50 тысяч рублей на содержание дочерей, однако решать дело в досудебном порядке он отказался. "С нами связался представитель Данко и сообщил, что певец не готов подписать алиментное соглашение", — рассказали в адвокатской конторе Екатерины Гордон.
"Гражданская супруга певца Наталия Устюменко просила на содержание двоих дочерей 50 000 рублей, что с учетом тяжелой болезни ДЦП младшей дочери Агаты не является большой суммой. В связи с этим мы подаем иск о взыскании алиментов на двоих детей", — добавили в юридической фирме.
Напомним, певец Данко расстался со своей гражданской супругой моделью Насатьей Устименко после более чем десяти лет отношений. У пары двое детей — 14-летняя Софья и четырехлетняя Агата. Младший ребенок болен ДЦП.
Дни.ру: последние новости
"Шнуров будет рад": Акиньшина подала на развод 51-летняя Овсиенко родит за границей Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подытожил итоги встречи Путина и Меркель22
«Удар будет чувствительным»352
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе632
Журналист высмеял «новинки» парада в Киеве48
Раскрыта стоимость свадебного подарка Путина96
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение