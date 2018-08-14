Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне

Петросяна осудили за «смехопанораму» в спальне

Бывшая участница «Дома 2» Алена Водонаева написала колонку для портала «7Дней», в которой задалась вопросом, что 72-летний юморист Евгений Петросян и его 29-летняя любовница делают в спальне.

«Пересказывают мемы из интернета?» — предположила она.

По словам Водонаевой, она понимает Петросяна, который предпочел молодую помощницу 65-летней жене Елене Степаненко , но не понимает, что в «пенсионере» нашла Татьяна Брухунова и почему ей столь «безразличен» секс.

"Юмористы уже пятнадцать лет не живут вместе, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать "смехопанораму" по вечерам", — считает Водонаева.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 12 Авг 2018 в 7:32 PDT

Телезвезда отметила, что всегда считала «неправильным и неэстетичным», когда между состоящими в отношениях мужчиной и женщиной слишком велика разница в возрасте, однако подчеркнула, что знакома с «любительницами похолоднее».

Водонаева допустила, что Брухунова может по-настоящему любить «глубокого старика», однако ее быстрое «превращение из помощницы в помещицу» и покупка Петросяном на ее имя двух квартир заставляет задуматься.

Напоследок экс-участница реалити-шоу «Дом 2» пожелала Евгению Петросяну и Елене Степаненко сохранить добрые отношения после развода ради своего «детища» — много лет смешившего людей дуэта.