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Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
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Петросяна осудили за «смехопанораму» в спальне 

Рамблер 1 час назад
Бывшая участница «Дома 2» Алена Водонаева написала колонку для портала «7Дней», в которой задалась вопросом, что 72-летний юморист Евгений Петросян и его 29-летняя любовница делают в спальне.
«Пересказывают мемы из интернета?» — предположила она.
По словам Водонаевой, она понимает Петросяна, который предпочел молодую помощницу 65-летней жене Елене Степаненко, но не понимает, что в «пенсионере» нашла Татьяна Брухунова и почему ей столь «безразличен» секс.
"Юмористы уже пятнадцать лет не живут вместе, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать "смехопанораму" по вечерам", — считает Водонаева.
Телезвезда отметила, что всегда считала «неправильным и неэстетичным», когда между состоящими в отношениях мужчиной и женщиной слишком велика разница в возрасте, однако подчеркнула, что знакома с «любительницами похолоднее».
Водонаева допустила, что Брухунова может по-настоящему любить «глубокого старика», однако ее быстрое «превращение из помощницы в помещицу» и покупка Петросяном на ее имя двух квартир заставляет задуматься.
Напоследок экс-участница реалити-шоу «Дом 2» пожелала Евгению Петросяну и Елене Степаненко сохранить добрые отношения после развода ради своего «детища» — много лет смешившего людей дуэта.
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