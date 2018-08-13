Лоза вступился за Вайкуле

Певица вызвала массовое недовольство своим заявлением о том, что она не планирует посещает Крым. Однако Лоза призвал успокоиться и вспомнить о происхождении артистки.
Вот уже второй день обсуждаются слова Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Она заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги и не испытывает расстройства по поводу распада СССР. Ее высказывания подвергли критике Иосиф Пригожин, Олег Газманов и другие.
Однако Лоза вступился за артистку и призвал вспомнить о ее гражданстве. На родине у Лаймы бизнес, а, значит, ей не к чему портить отношения с властями, которые не признают просоединение Крыма.
— Если бы она была россиянкой, мы бы имели право что-то говорить по этому поводу. Но она жительница другой страны. Зачем её осуждать? Не едет и не едет, — заявил он РИА-Новостям.