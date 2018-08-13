Лоза вступился за Вайкуле после ее высказывании о Крыме

Певица вызвала массовое недовольство своим заявлением о том, что она не планирует посещает Крым . Однако Лоза призвал успокоиться и вспомнить о происхождении артистки.

Вот уже второй день обсуждаются слова Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Она заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги и не испытывает расстройства по поводу распада СССР. Ее высказывания подвергли критике Иосиф Пригожин Олег Газманов и другие.

Однако Лоза вступился за артистку и призвал вспомнить о ее гражданстве. На родине у Лаймы бизнес, а, значит, ей не к чему портить отношения с властями, которые не признают просоединение Крыма.