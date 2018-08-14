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Вайкуле выдвинула Крыму условие
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Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму 

Рамблер 1 час назад
Певица Лайма Вайкуле пообещала выступить в Крыму, как только Евросоюз снимет санкции в отношении полуострова.
В эфире программы «60 минут» певица заявила, что старается вообще не лезть в политику.
>> Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
«Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: «Нет, я не буду работать». Разве это надо обсуждать?», — передает слова Вайкуле «Газета.ру».
Она заверила, что одинаково любит и русских, и украинцев, и казахов, и грузин, и никогда не критиковала Россию.
«Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах», — пообещала Вайкуле.
Ранее после слов певицы о том, что она не приедет выступать в Крым ни за какие деньги, на нее обрушился шквал критики. Сама Вайкуле заявила, что не будет оправдываться.
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