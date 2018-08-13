Газманов жестко ответил Вайкуле из-за Крыма

«По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», — сказал певец агентству РИА «Новости».

Он добавил, что Вайкуле, являясь образованным человеком, должна понимать, что такое Крым и Севастополь для России и «сколько там пролито русской крови».

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не будет выступать в Крыму. Она также сказала, что рада развалу СССР.