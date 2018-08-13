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Газманов жестко ответил Вайкуле из-за Крыма
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Газманов жестко ответил Вайкуле из-за Крыма 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Олег Газманов назвал высказывание Лаймы Вайкуле о Крыме некрасивым и заявил, что «ей Россия всё дала».
«По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», — сказал певец агентству РИА «Новости».
>> Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Он добавил, что Вайкуле, являясь образованным человеком, должна понимать, что такое Крым и Севастополь для России и «сколько там пролито русской крови».
Ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не будет выступать в Крыму. Она также сказала, что рада развалу СССР.
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