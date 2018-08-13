Степаненко заперлась в своей квартире и никого не пускает

Супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко никого не пускает в квартиру, где хранятся культурные ценности, которые коллекционировал юморист. Об этом сообщил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин, передает РИА «Новости».

«Она (квартира) оформлена на Петросяна, у него есть ключи, он платит коммунальные услуги. Но Степаненко там живет и не пускает никого, так как там ее личные вещи», — сказал адвокат.

По его словам, для раздела имущества нужно сначала его описать, но пристав не может попасть в квартиру, поэтому, возможно, придется ее вскрывать.

Он также рассказал, что Степаненко претендует на большинство объектов недвижимости и все картины, иконы и культурные ценности, принадлежащие семье.

По информации Telegram-канала Mash, Евгений Петросян всю жизнь занимался коллекционированием живописи и антиквариата, и вся большая коллекция находится в квартире, где сейчас проживает Степаненко.