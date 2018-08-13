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Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
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Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме 

Рамблер 1 час назад
Лайма Вайкуле отказалась оправдываться из-за высказывания о Крыме. Об этом певица заявила в комментарии телеканалу «360».
Вайкуле назвала ситуацию «раздутой» и придуманной журналистами.
«Нет повода комментировать, это раздутая ситуация. Я ничего не могу просто комментировать. Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться», — сказала она.
>> "А Крым не наш, а Крым не наш"
Кроме того, певица призналась, что шокирована реакцией на свои слова о Крыме.
«Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят… Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления», — сказала Вайкуле агентству РИА «Новости».
Ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Ее слова вызвали широкий резонанс среди российских политиков и коллег певицы. В частности, продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице отказаться и от выступлений в России.
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