Суд вынес приговор водителю Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram рассказала о победе в суде над своим бывшим водителем Александром Скиртачем.

«Сегодня поставлена точка в судебном процессе над моим бывшим водителем аферистом и мошенником Скиртачем», — написала она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 13 Авг 2018 в 2:55 PDT

Волочкова заявила, что Скиртача признали виновным по всем пяти эпизодам дела и приговорили его к трем годам тюрьмы условно. Мужчину обязали выплатить балерине чуть более 370 тысяч рублей.

«Суд смог разобраться в его изворотливости, лживости и противоречивости показаний, которые Скиртач постоянно изменял, пытаясь запутать следствие», — подчеркнула Волочкова.

Комсомольская правда » сообщила, что Волочкова пришла на заседание в синем облегающем платье с глубоким декольте.

Она заявила журналистам, что Скиртач воровал у нее деньги и опаивал некими таблетками. По ее словам, мужчина украл у нее ноутбук, не доносил до банка ее гонорары и деньги на оплату коммуналки. Также Волочкова выяснила, что за мужчиной числятся большие долги.

Когда Скиртач устраивался на работу, он представился Волочковой бывшим военным с юридическим образованием. Однако позже его знакомый связался с балериной и рассказал, что биография Скиртача выдумана. Балерина отмечала, что она — не первая его жертва, и он уже обманывал других людей.