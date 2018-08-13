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Суд вынес приговор водителю Волочковой
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Суд вынес приговор водителю Волочковой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram рассказала о победе в суде над своим бывшим водителем Александром Скиртачем.
«Сегодня поставлена точка в судебном процессе над моим бывшим водителем аферистом и мошенником Скиртачем», — написала она.
Волочкова заявила, что Скиртача признали виновным по всем пяти эпизодам дела и приговорили его к трем годам тюрьмы условно. Мужчину обязали выплатить балерине чуть более 370 тысяч рублей.
«Суд смог разобраться в его изворотливости, лживости и противоречивости показаний, которые Скиртач постоянно изменял, пытаясь запутать следствие», — подчеркнула Волочкова.
«Комсомольская правда» сообщила, что Волочкова пришла на заседание в синем облегающем платье с глубоким декольте.
Она заявила журналистам, что Скиртач воровал у нее деньги и опаивал некими таблетками. По ее словам, мужчина украл у нее ноутбук, не доносил до банка ее гонорары и деньги на оплату коммуналки. Также Волочкова выяснила, что за мужчиной числятся большие долги.
Когда Скиртач устраивался на работу, он представился Волочковой бывшим военным с юридическим образованием. Однако позже его знакомый связался с балериной и рассказал, что биография Скиртача выдумана. Балерина отмечала, что она — не первая его жертва, и он уже обманывал других людей.
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