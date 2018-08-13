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Выпивший Агутин опозорился на концерте
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Выпивший Агутин опозорился на концерте 

Рамблер 2 часа назад
Певец Леонид Агутин рассказал в интервью «АиФ. Здоровье», что раньше всегда выпивал перед концертами и устраивал «позорные» сцены.
По словам Агутина, иногда у него начинал заплетаться язык, и он говорил неадекватные вещи.
«Лез в толпу и пел там. От меня сильно разило алкоголем…» — признался певец.
Он вспомнил, что однажды много выпил во время сборного концерта на Красной площади и с трудом спел с Владимиром Пресняковым песню «Аэропорты». После этого он отправился на заказной концерт в очень теплом помещении, выпил там и окончательно «перебрал».
«<…> Пел, сидя прямо за столиками. Это я уже помню с трудом. Но утром было очень стыдно», — рассказал артист.
Агутин пояснил, что с помощью алкоголя пытался справиться с боязнью большого скопления людей. Однажды он попал в больницу с сильным спазмом сосудов, и решил отказаться от «допинга». В итоге певец начал заниматься спортом и перестал пить даже кофе.
«И концерты стали качественнее. Я услышал многие шероховатости в звучании своего коллектива. С кем-то даже простился», — подчеркнул он.
Ранее на шоу «вДудь» Агутин рассказал о «прекрасном периоде синьки», когда алкоголь позволял ему чувствовать себя увереннее. По его словам, на 36-м году жизни он понял, что ему надо научиться жить заново и работать трезвым человеком с той же энергией.
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