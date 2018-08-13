Названа причина смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей»

Анатолий Узденский играл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». На его счету также роли в популярных сериалах «Убойная сила», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Гражданин начальник», «Каменская».

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