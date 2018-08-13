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Названа причина смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей»
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Названа причина смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: kino-teatr.ru
Народный артист России, актер театра «Современник» Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти, предположительно, стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает ФАН со ссылкой на источник в театре.
Отмечается, что артист находился в отпуске в Новосибирске. «Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — сказали в театре.
Прощание и похороны пройдут в Москве. О дате и времени в театре сообщат позднее.
Анатолий Узденский играл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». На его счету также роли в популярных сериалах «Убойная сила», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Гражданин начальник», «Каменская».
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