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Музыкант Николай Носков перенес инсульт
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Музыкант Николай Носков перенес инсульт 

Вести.Ru 1 час назад
По информации основателя рок-группы "Парк Горького" Алексея Белова, экс-участник коллектива Николай Носков перенес инсульт.
"Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — цитирует РИА Новости слова Алексея Белова, произнесенные имв ходе интервью программе "Абонент доступен" на латвийской радиостанции Baltcom.
Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Он выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Как сообщалось, в марте 2017 года музыкант был госпитализирован в тяжелом состоянии и перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, из-за чего пришлось отменить его гастрольный тур.
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