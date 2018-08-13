Кусает «кормящую руку» — Эдград Запашный раскритиковал заявление Вайкуле про Крым

Запашный сообщил, что у Вайкуле на родном латышском языке нет ни одной узнаваемой песни.

Дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на заявление певицы Лаймы Вайкуле, в котором она сообщала о том, что ни за какие деньги не поехала бы в Крым , да и в целом рада развалу СССР.

«Крым — это территория России, и имейте совесть это признать либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими! Прискорбно, когда такие, как вы, кусают «кормящую руку», а она продолжает вас кормить!», — написал Запашный в своем Instagram.

Кроме того он подчеркнул, что если бы не Советский Союз, то и Вайкуле никогда бы не начала петь на русском языке, ведь СССР «кормил и поил» певицу на протяжении всей ее карьеры.

При этом Запашный сообщил, что у Вайкуле на родном латышском языке нет ни одной узнаваемой песни.

«У вас был шанс отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийской ССР», но на тот момент вы видимо «любили» Советский Союз», — возмутился он.