Садальский отреагировал на слова Вайкуле о Крыме 

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал слова Лаймы Вайкуле о Крыме в своем Instagram.
«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!» — написал он, отметив, что и Латвии, где он недавно был, к русским тоже относятся плохо.
«Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне посчастливилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!» — признался актер.
Далее он перешел на украинский язык и сообщил, что несмотря на лояльное к нему отношение в Киеве, на Украину он не поедет, пока у власти находится Петр Порошенко.