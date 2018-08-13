Музыкант рассказал о трагедии Носкова

Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов призвал молиться за перенесшего инсульт певца Николая Носкова.
«Он находится в таком состоянии…» — сообщил Белов в эфире радиостанции Baltkom.
По его словам, Носков «очень болен», и всем следует молиться о его выздоровлении, в то время как коллеги музыканта намерены сделать все, чтобы оно произошло как можно скорее.
О госпитализации 62-летнего Николая Носкова с диагнозом инсульт стало известно накануне.
Весной прошлого года Носкова уже доставляли в больницу в тяжелом состоянии. Тогда в подмосковном госпитале «Лапино» артисту удалили тромб в области шеи.
Николай Носков выступал в составе таких коллективов, как «Москва», «Гран-при», «Парк Горького» и «Поющие сердца», а также сольно. Песня «Парка Горького» Bang, сочиненная в том числе им, занимала высокие строчки в хит-парадах на радиостанциях США, а клип на нее добирался до третьей строчки в видеочарте американского канала MTV.