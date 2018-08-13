Известный музыкант рассказал о трагедии Носкова

Известный музыкант рассказал о тяжелом состоянии Носкова

«Он находится в таком состоянии…» — сообщил Белов в эфире радиостанции Baltkom.

По его словам, Носков «очень болен», и всем следует молиться о его выздоровлении, в то время как коллеги музыканта намерены сделать все, чтобы оно произошло как можно скорее.

О госпитализации 62-летнего Николая Носкова с диагнозом инсульт стало известно накануне.

Весной прошлого года Носкова уже доставляли в больницу в тяжелом состоянии. Тогда в подмосковном госпитале «Лапино» артисту удалили тромб в области шеи.