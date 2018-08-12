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Матильда собралась обобрать Шнурова
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Матильда готовится обобрать Шнурова 

Дни.ру 1 час назад
Жена Сергея Шнурова Елена Мозговая, более известная как Матильда, готовится отобрать у музыканта 90% имущества. Удастся ли дерзкой красотке добиться своего покажет время.
Несмотря на то, что Сергей Шнуров и Матильда крайне неохотно делятся подробностями о терпящем бедствие браке, светским хроникерам удается отыскивать новые и все более скандальные подробности разрыва. Так, ходят слухи, что избранница музыканта бросила его ради еще более состоятельного мужчины.
Рассказывают, что Матильда объявила Сергею Шнурову о своем желании расстаться после посещения неких французских тренингов личностного роста. Дескать, музыкант недостаточно глубок и тормозит ее развитие. В течение нескольких недель солист группы "Ленинград" пытался залатать прореху в браке с помощью роскошных подарков, однако не преуспел в этом.
Ходят слухи, что старания Сергея Шнурова были заранее обречены на провал, поскольку трагедия несовместимости масштабов и глубин личностей была для Матильды лишь благовидным прикрытием. Дескать, во время одной из своих поездок в Москву к подругам Елена Мозговая встретила состоятельного мужчину. Шепчутся, что по сравнению с доходами столичного банкира. на которого Матильда положила глаз, доходы Сергея Шнурова кажутся мелочью.
Впрочем, отказываться даже от мелочи бывшая возлюбленная музыканта, кажется, не собирается. В бумагах, которые она подготовила для развода, говорится, что Сергей Шнуров должен будет отдать бывшей жене 90% состояния, передает "Собеседник". Претендует она не только на банковские счета и имущество самого супруга, но и на деньги группы "Ленинград".
Отмечается, что за восемь лет совместной жизни пара смогла нажить немало. В частности, годовой доход Сергея Шнурова оценивается в 30 миллионов долларов. Полученные деньги он активно вкладывает в недвижимость — семья обзавелась сотней квадратных метров в доме 1916 года (приблизительная стоимость 20 миллионов рублей), двумя квартирами в доме 1889 года постройки (свыше 35 миллионов рублей) и апартаментами напротив Летнего сада (более 45 миллионов рублей).
Кроме того, Матильда может похвастаться двумя автомобилями BMW и редкой моделью Alpina B6. Шнуров же приобрел для себя Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, речь идет о товарном знаке "Ленинград", которым музыкант владеет совместно со своей второй женой Светланой Костицыной.
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Комментарии35  Ещё 1 источник 
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