Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание

Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой

Денис Шальных приложил много усилий к тому, чтобы при одном взгляде на него становилось понятно — этот молодой человек весьма сложная натура. Среди татуировок, украшающих его лицо, выделяется изображение гроба и надпись "Пустота". Это, вкупе с другими татуировками, щедро усыпавшими тело сына актрисы Елены Яковлевой. создает неизгладимое впечатление.

Публикация от MoonMoon2oDD (@moonmoon2odd) 9 Авг 2018 в 4:17 PDT Как оказалось, не менее противоречивы и мысли молодого человека. "В небольшом промежутке между желанием сдохнуть и ненавистью к абсолютному большинству людей я люблю тех немногих окружающих и стараюсь отвечать им каким-то подобием тепла и понимания в ответ на их безграничное терпение и доброту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал он на своей странице в Instagram.

Примечательно, что свой проникновенный пост Денис Шальных представил общественности глубокой ночью. Лучшего времени для душевных терзаний придумать просто нельзя.

Публикация от MoonMoon2oDD (@moonmoon2odd) 6 Июн 2018 в 9:43 PDT Отметим, несмотря на то, что, по собственному признанию сына Елены Яковлевой, большую часть времени его голову занимают довольно жуткие мысли, он не лишен и положительных качеств. Ведь агрессия по отношению к себе и окружающим сменяется у него чувством благодарности к близким.