Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле 

Латвийская певица Лайма Вайкуле может сама решать, посещать ей Крым или нет. Об этом «Федеральному агентству новостей» заявил ее соотечественник композитор Раймонд Паулс.
Ранее во время пресс-конференции в Одессе Вайкуле заявила, что ей, европейке, запрещено бывать в Крыму, куда она не поедет вне зависимости от размера гонорара, который ей предложат.
«Она может решать так, как она хочет», — прокомментировал ее заявление Паулс.
При этом композитор отметил, что не понимает «причем тут» он, так как с Вайкуле он видится редко, а сам больше не гастролирует.
Ранее заявления Лаймы Вайкуле осудили директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный и музыкальный критик Сергей Соседов. По словам первого, латвийской певице стоит либо признать Крым территорией России, либо перестать бывать с гастролями во всех ее городах, а по мнению второго, именно заработки от концертов в российских городах позволяют Вайкуле отказываться от любого гонорара за выступление в Крыму.