Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле

Ранее во время пресс-конференции в Одессе Вайкуле заявила, что ей, европейке, запрещено бывать в Крыму, куда она не поедет вне зависимости от размера гонорара, который ей предложат.

«Она может решать так, как она хочет», — прокомментировал ее заявление Паулс.

При этом композитор отметил, что не понимает «причем тут» он, так как с Вайкуле он видится редко, а сам больше не гастролирует.