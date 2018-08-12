Болен или нет: подробности здоровья Димы Билана

Болен или нет: состояние здоровья Димы Билана на сегодня

В середине июля 2018 года Дима Билан рассказал поклонникам о том, что серьезно болен. Последние новости очень печальны: популярный поп-исполнитель заболел бронхитом и пытался лечить его самостоятельно. При этом он не позволял себе отдыха, выступая по очень плотному графику.

В итоге начала стремительно развиваться пневмония. Именно поэтому артист наконец-то решился взять отпуск, чтобы провести его дома и наконец вылечиться.

Июльский отпуск на больничной койке

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 12 Июн 2018 в 6:38 PDT Дима Билан не прислушивался к мнению врачей и продолжал выступать на открытых сценах при плохой погоде, когда температура воздуха не превышала и 10 градусов тепла. И только недавно он признался, что серьезно болен, опубликовав последние новости о состоянии здоровья на официальной странице Instagram.

Неправильное лечение бронхита привело к тому, что Дима Билан был госпитализирован с повышенной температурой и пневмонией. Но в настоящее время его состояние улучшилось и он взял законный больничный, отменив все концерты.

Внеплановое лечение Билан хочет провести в собственном доме, где займется установкой программ на новую технику и настройкой своего сайта. А когда состояние здоровья улучшится, он наконец-то наймет рабочих, чтобы пробурить скважину. Если вода будет без опасных для здоровья примесей, певец будет употреблять только родниковую.

Амбулаторное лечение совмещает с уборкой

Вернувшись в июле 2018 года из больницы, Дима Билан был вынужден вместо отдыха устроить генеральную уборку. Болезнь оказалась не настолько серьезной, и его отпустили домой на амбулаторное лечение. Артист моментально опубликовал в Instagram последние новости, которые очень расстроили и разозлили его.

Дело в том, что в загородном доме Билана поселились дикие животные. Пробравшись на веранду, они испортили часть мебели и вещей. Поэтому он снял видео и выложил его в социальную сеть.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 17 Июн 2018 в 3:56 PDT Фолловеры посочувствовали певцу относительно беспорядка и порадовались его возвращению.

Здоровье — это переменная

В прошлые годы Дима Билан неоднократно пугал поклонников новыми заболеваниями. Два года назад артист также попал в больницу с пневмонией. И как показывает практика, это ничему его не научило, и певец предпочитает самолечение своевременному посещению врачей.

А год назад у музыканта обнаружили несколько грыж на позвоночнике и он был вынужден отменить ряд концертов и лечь на операцию. Затем, выйдя с больничного, Билан предстал перед поклонниками очень худым и стриженным налысо. Это стало причиной слухов о заболевании раком и другими выдумками.

В некоторых источниках даже писали, что артист умирает, но это оказалось неправдой. Тогда Дмитрий лишь решил сменить имидж и сделал короткую стрижку.

Именно поэтому он неоднократно обращался к обеспокоенным фолловерам с просьбами не верить информации из «желтой прессы», подписываться на его страничку и получить правдивые посты о его жизни из первых уст.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 9 Авг 2018 в 2:00 PDT

В настоящее время артист практически полностью выздоровел. Уже 9 августа он встретился с журналистами и дал новое интервью. В нем певец рассказал, что чувствует себя прекрасно и похвастался исполнением давней мечты. На днях Дима Билан проколол себе ухо и выложил фото в Instagram.