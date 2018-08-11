Озвучена неожиданная причина развода Петросяна

Психолог назвала причину развода Степаненко с Петросяном

Общественность яростно обсуждает одну из главных новостей этого лета — развод Евгения Петросяна Елены Степаненко . Два знаменитых шоумена прожили в браке более 30 лет. А сейчас их союз трещит по швам.

Шутка за шуткой

Пока супруги судятся, СМИ назвали возможную причину развода — 29-летнюю помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. Девушке приписывают роман с артистом. Более того, она якобы забеременела от него. По слухам, влюблённый шоумен даже подарил помощнице две квартиры. Поэтому указанные в иске Степаненко два объекта недвижимости, приобретённые на имя третьих лиц, породили в обществе множество слухов. Многие считают, что беременность любовницы стала последней каплей для артистки, не имеющей собственных детей. (Единственная дочь Петросяна появилась на свет от другой женщины).

Чтобы добиться своего, Степаненко в судебном порядке предстоит доказать факт совместного проживания с мужем. Адвокаты шоумена настаивают, что супруги не жили вместе последние 15 лет. Их якобы связывала лишь работа и совместные проекты.

Несмотря на это, ещё недавно Петросян выкладывал фото супруги в своём Instagram. Он также трепетно поздравил жену с 65-летием. Евгений Ваганович признался подписчикам, что ведёт страничку в интернете за двоих: у Елены нет собственного аккаунта. А теперь артист хочет доказать в суде, что всё это — лишь «показуха».

Избавиться от лишних людей

Портал News.ru решил узнать, что могло на самом деле послужить причиной развода двух шоуменов. Заявление в суд с требованием расторгнуть брак подала именно Степаненко. Если они с Петросяном действительно уже 15 лет не жили вместе, возникает вопрос, почему она решилась на этот шаг только сейчас. Ведь 15 лет всё всех устраивало.

Семейный психолог Анна Девятка считает, что «люди, наконец, решили провести границы и выяснить, кто есть кто». Она подозревает, что и сама Елена Степаненко — дама не промах, она прекрасно выглядит и вполне могла найти себе возлюбленного. Возможно, она всерьёз рассматривает перспективу брака с другим мужчиной.

«Обычно, когда мужчина и женщина расходятся, но не расторгают брак официально, это значит, что они между собой договорились, кому что остаётся. А для многих мужей такой расклад весьма удобен. Значит, снова жениться не надо. Это страховка от серьёзных отношений с женщинами. Всегда можно сказать, что женат, а развестись не представляется возможным», — сказала Девятка News.ru.

По её словам, если любовница Петросяна действительно беременна, то тогда речь идёт о создании новой семейной системы.

«Если Степаненко останется при этом в официальных отношениях с Петросяном, то ей просто психологически будет некомфортно. Потому что в её семейные границы попадут два лишних человека — эта женщина и ребёнок», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что Степаненко «и сама ещё ничего». «Она может пытаться устроить свою личную жизнь. Просто обоим — и Петросяну, и Степаненко — пришла пора двигаться дальше», — заключила собеседница News.ru.