Ещё
Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Phil McCarten / Reuters
Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дела по обвинениям в домогательствах против музыканта Мэрилина Мэнсона и голливудского продюсера и писателя Мюррея Миллера. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Как следует из заявления суда, дело Мэнсона было отклонено из-за явных несоответствий в показаниях сторон и отсутствия доказательств. По той же причине прокуратура отказалась рассматривать дело Миллера. Также было закрыто дело дизайнера ASAP Bari. Тем не менее, продолжается расследование в отношении продюсера Харви Вайнштейна и актера Стивена Сигала.
В феврале шок-рокера обвинила в домогательствах и непристойном поведении американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в сериале «Доктор Хаус». Она заявила, что Мэнсон посетил съемочную площадку и домогался до каждой женщины из съемочной группы. Заявление в полицию поступило от другой женщины, которая обвинила музыканта в домогательствах, якобы совершенных им в 2011 году.
В 2017 году Миллера в изнасиловании обвинила американская актриса Аврора Перрино. В том же году обвинили в домогательствах и дизайнера ASAP Bari.
Обвинения в адрес Мэнсона, Миллера и многих других участников киноиндустрии были предъявлены в ноябре 2017 года в рамках флэшмоба #MeToo. На фоне скандала вокруг обвиненных в изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси этот хэштег стал вирусным. Пользователи рассказывали, как стали жертвами сексуальных домогательств. Из-за большого потока заявлений прокуратура Лос-Анджелеса создала специальный отдел по расследованию домогательств в Голливуде.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина захватила российское судно389
«Дело не в России»
Полиция применила водометы и газ в центре Бухареста105
Десятки тысяч жителей Турции вышли на митинг10
Греция отзывает посла из Москвы295
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение