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Адвокат Петросяна: готов аплодировать решению Степаненко
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Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному решению Степаненко 

Дни.ру 1 час назад
В СМИ появилась информация, что Елена Степаненко намерена отдать отсуженное у Евгения Петросяна имущество на благотворительность. Официальный представитель юмориста адвокат Сергей Жорин признался, что если это случится, он будет ей аплодировать стоя, но сильно сомневается в этом.
"Насколько мне известно, Елена Григорьевна только единожды прокомментировала ситуацию. И что-то я там не слышал про деньги на благотворительность. В любом случае такое желание человека похвально. Если Елена Григорьевна, получив свою половину, потратит ее на благотворительность, я буду аплодировать стоя. Но что-то мне подсказывает, что это очень маловероятно", — цитирует помощника Евгения Петросяна Сергея Жорина сайт "Комсомольская правда".
Общественность до сих пор удивляется, почему юмористка претендует на большую часть имущества, когда обычно оно делится пополам. Адвокат прокомментировал этот аспект. Он отметил, что еще не было оценено имущество супругов. Однако Жорин отметил, что может так случиться, что Степаненко искусственно занизит ту часть, которую хочет оставить себе, и завысит то, что достанется Петросяну. "То есть де-юре это будет пополам, а де-факто — далеко не половина. Это лишь один из вариантов, но может быть любой другой", — сказал адвокат.
При этом он сказал, что существуют основания для отступления от принципа равенства, но это не в случае Степаненко и Петросяна. Однако же, если суд прибегнет к такому основанию при принятии решения, то Жорин готов обжаловать вердикт. 13 августа состоится очередное заседание по делу юмористов. Оно будет проходить в закрытом режиме. Адвокат Петросяна признался, что ему сложно прогнозировать, что там случится. "Главное, что обе стороны стремятся к мировому соглашению", — подчеркнул Сергей Жорин.
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