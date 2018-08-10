Звезда «Физрука» спасает больного сына

Актер Евгений Кулаков тратит большую часть гонораров на реабилитацию больного ДЦП и аутизмом сына. Об этом он рассказал «СтарХиту»

По словам артиста, 14-летний Илья родился с обеими болезнями, однако если детский церебральный паралич ему диагностировали сразу, то аутизм — лишь несколько лет спустя.

Актер объяснил это отсутствием исследований на тему аутизма в России и рассказал, что сначала врачи поставили его сыну диагноз психоз и лечили нейролептиками, что и помешало Илье заговорить.

В результате супруга актера Ольга, также актриса, была вынуждена уйти из театра, где играла, и сама заняться лечением сына. Она узнала о научном подходе к лечению аутизма, который применяется в США , и даже сумела удивить врачей его успехами.

«Сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет», — похвастался Кулаков.

Однако, по его словам, реабилитация сына тратит большую часть бюджета семьи, например, прогулочное кресло обошлось в 200 тысяч, а две недели в специализированном лагере в Сочи — в 600 тысяч. При этом сейчас Илье необходимо поступить в школу.

«Потяну ли дальше?» — спросил себя актер.

Кулаков признался, что надеется на помощь благотворительного фонда, в том числе потому, что недавно взял ипотеку на 25 лет, а заселиться в новую квартиру не может, так как ремонт слишком дорог.

Евгений Кулаков снялся почти в 40 фильмах и сериалах, в том числе в таких популярных, как «Антикиллер 2», «Питер FM», «Клуб», «След», «Воронины», «Физрук» и «Метод».