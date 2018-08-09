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Степаненко придется доказать, что она жила с Петросяном
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Адвокат заявила, что Степаненко в суде придется доказать, что она жила с Петросяном 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: petrosyanevgeny / Instagram
Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко уже долгое время не живут вместе.
Артистке Елене Степаненко, которая претендует на 80% имущества, которое было нажито совместно в браке с юмористом Евгением Петросяном, возможно, придется доказать в суде, что они действительно жили вместе. Так считает адвокат Екатерина Мурзакова, которая участвовала в бракоразводных процессах.
По ее словам, наверняка адвокаты сторон будут доказывать факт совместного проживания Степаненко и Петросяна. И если в суде адвокаты будут доказывать, что уже несколько лет артисты не живут в браке, у них отдельные счета и они не ведут совместное хозяйство.
«Есть прецеденты в московских судах — в моей практике было не одно такое решение, когда доказывается, что с определенного момента люди не ведут совместное хозяйство, и все имущество, которое приобретено после этой даты, может быть признано личным», — рассказала Мурзакова, сообщает РИА Новости.
В понедельник, Хамовнический суд Москвы начал рассматривать вопрос о расторжении брака и разделе имущества Петросяна и Степаненко, а во вторник был наложен арест на их имущество артистов.
Кроме того, ранее сообщалось, что в ряде СМИ появились сведения о том, что Петросян и Степаненко уже долгое время не живут вместе.
Напомним, юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко женаты более 30 лет. О причине их расставания официально не сообщается. Известно, что о разводе просили представители обеих сторон. Первый иск был подан Степаненко, позже встречный иск подал Петросян. Заседание суда назначено на 13 августа.
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