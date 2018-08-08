Участнице Pussy Riot не дали покинуть Россию

Алехиной из Pussy Riot отказали в выезде за границу

«Машу Алехину отказались выпустить из страны на ее гастроли в Лондон — погранслужба ФСБ сообщила, что ей закрыт выезд из страны», — написал Верзилов в Twitter.

Сама Алехина рассказала, что в 16.00 планировала вылететь из Домодедово в Лондон, а затем отправиться в Эдинбург , чтобы выступить на фестивале.

«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ», — сказала «Медиазоне» Алехина.

После этого ей сказали, что выезд из страны запрещен.

В начале июля суд оштрафовал Алехину на 400 тыс. рублей за уклонение от обязательных работ, к которым она была приговорена за две акции у здания ФСБ на Лубянке.