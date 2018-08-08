Озолотившаяся любовница Петросяна купается в лучах славы

29-летней уроженке Тулы Татьяне Брухуновой сказочно повезло — за последние полтора года она так разбогатела, что обзавелась двумя элитными квартирами, общей стоимостью около 300 миллионов рублей. Плюс ее имя который день не сходит с обложек газет и журналов, из новостей Интернет. О таком повороте судьбы она, конечно, даже не мечтала.

Мать оборотистой Танюши на два года младше единственной дочери Евгения Петросяна . Но для 72-летнего артиста это обстоятельство не стало преградой. И вот уже о Брухуновой пишут как о "любовнице Петросяна". Она его лихо окрутила и взяла в оборот.

"История, которая разворачивается на наших глазах, не нова, — говорит подруга звездной семьи. — В начале 80-х годов прошлого столетия начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в Минкульте и все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе. Так же Таня, которая была помощницей Евгения Вагановича, постепенно приближаясь к нему аки Виталина Цымбалюк-Романовская к Армену Джигарханяну. И вот мы уже видим, как провинциалка Таня гуляет по Парижу, скупает там новейшие дизайнерские коллекции. На какие доходы?"

О том, что Евгений Ваганович спутался с молодой, его жена, видимо, знала. И о роскошных подарках, которыми юморист осыпает смазливую помощницу, тоже. П оэтому в иске о разделе имущества у юмористки есть такая фраза: "Два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Речь идет, очевидно, о тех самых квартирах — пятикомнатной в трех километрах от Кремля и "трешке" возле Белорусского вокзала.

А что же сама Брухунова? Она не открещивается от порочной связи, и, кажется, даже гордится ею. "Красивая и смелая дорожку перешла", — как пела Анна Герман . Таня, судя по ее странице в социальной сети, купается в лучах славы. И благодарит судьбу за встречу с Петросяном.

Только поклонники артиста в ужасе от происходящего. "Это удел престарелых маразматиков, соединивших себя с проворными девицами", "Щедрый" Петросян оформил на свою молодую "помощницу по хозяйству" элитную недвижимость в центре на 300 млн за счет семейного бюджета, а "мелочная" Степаненко не хочет делиться с любовницей мужа?" — справедливо возмущаются люди в комментариях под материалами о громком разводе.