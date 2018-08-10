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Адвокат ответил анекдотом на требования Степаненко
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Адвокат Петросяна ответил анекдотом на требования Степаненко 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин пошутил, комментируя информацию о том, что Елена Степаненко при разводе требует 57% имущества, а не 80%, как сообщалось ранее.
Адвокат, представляющий интересы Степаненко, уточнил, что в судебных документах истец претендует на 57% совместно нажитого имущества. Из них 7% — это половина от стоимости «выведенного» из семейного бюджета Петросяном имущества. Жорин отметил, что оценка имущества пока не проводилась, поэтому цифра пока не понятна. И откуда взялись именно 57%, он не может сказать.
«7% от чего? Что выведено? Никто ничего не выводил. Вспоминается анекдот, когда Василий Иванович и Петька летят в самолете. Василий Иванович говорит: «Петька, приборы». — «Семь». — «Что семь?» — «А что приборы?», — пошутил он в разговоре с корреспондентом «Ридус».
По словам адвоката, Петросяну хотят оставить одну из всех квартир в Москве и несколько парковочных мест.
«Они хотят себе забрать абсолютно все картины, все культурные ценности, все книги, все фильмы, фарфоровые статуэтки. Там не может быть ни 57, ни 58, ни 59%», — подчеркнул Жорин, отметив, что перед разделом имущества необходимо сделать его полную опись. Он уточнил, что определение суда в наложении ограничительных мер на культурные ценности составляет 60 страниц.
«Тогда станет понятно, сколько в процентном соотношении хотят они, а сколько хотят оставить Петросяну. Но то, что это больше, чем 57%, можно утверждать однозначно», — подытожил Жорин.
Ранее Степаненко опровергла сообщения, согласно которым она якобы хочет отсудить у мужа 80% имущества.
На прошлой неделе стало известно, что Петросян и Степаненко решили развестись после 30-летнего брака, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Петросян подал встречный иск, но выражал надежду на сохранение взаимоуважения. Степаненко говорила, что к разводу относится философски.
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