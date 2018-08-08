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Сами Насери запретил говорить о своем здоровье
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Сами Насери запретил комментировать состояние своего здоровья 

Газета.Ru 1 час назад
Французский актер Сами Насери запретил врачам комментировать состояние своего здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Фатиму Кочеву.
По ее словам, после проведенной операции Насери чувствует себя хорошо, однако более подробно рассказывать о состоянии здоровья актера врачам запрещено.
«Сами категорически запретил комментировать его состояние. Он чувствует себя хорошо. Это все, что позволено сказать», — сказала Кочева.
Французский актер, широко известный по серии фильмов «Такси», перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу в результате драки в московском караоке-баре.
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