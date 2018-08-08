Степаненко впервые высказалась о разводе

Для интервью артистка надела белый платок и солнечные очки.

«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Ваганычем случился развод», — заявила она.

Степаненко назвала развод житейским делом и добавила, что «все будет по суду». Она пообещала, что поклонники узнают о разрешении их имущественного спора с супругом.

Ситуацию также прокомментировал супруг Степаненко. Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и взаимовыгодному, мирному разрешению вопроса.

По его словам, он хочет сохранить с женой добрые отношения и творческое взаимодействие.

Ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. Юрист отмечал, что Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.

СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.