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Степаненко впервые высказалась о разводе
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Степаненко впервые высказалась о разводе 

Рамблер 1 час назад
Юмористка Елена Степаненко в интервью «Вестям» впервые прокомментировала новости о своем разводе с Евгением Петросяном.
Для интервью артистка надела белый платок и солнечные очки.
«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Ваганычем случился развод», — заявила она.
Степаненко назвала развод житейским делом и добавила, что «все будет по суду». Она пообещала, что поклонники узнают о разрешении их имущественного спора с супругом.
>> Стало известно о планах Степаненко на миллионы Петросяна
Ситуацию также прокомментировал супруг Степаненко. Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и взаимовыгодному, мирному разрешению вопроса.
По его словам, он хочет сохранить с женой добрые отношения и творческое взаимодействие.
Ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. Юрист отмечал, что Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.
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