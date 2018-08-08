Волочкову обманули на 1,5 миллиона

По словам Владимира Комсолева, управляющая компания, которая обслуживает «шикарное поместье» бывшей примы Большого театра, обирает ее, устанавливая большую плату за свои услуги, чем для других жильцов коттеджного поселка.

Юрист рассказал, что если ранее охрана, уборка, вывоз мусора и другие услуги обходились балерине в 20 тысяч рублей ежемесячно, то последние несколько лет — в 50, о чем Волочковой стало известно лишь недавно.

«Представляете, какая сумма набежала кому-то в карман?» — отметил он.

По словам Комсолева, речь идет о полутора миллионах рублей, которые он и его клиентка пока намерены вернуть мирным путем, а в случае неудачи готовы обратиться в суд.