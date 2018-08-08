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Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
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Названа причина смерти бывшего музыканта группы «Кино» 

Lenta.ru 1 час назад
Актер и художник Сергей Бугаев, также известный как «Африка», назвал причину смерти художника, актера и музыканта Андрея Кирсанова. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
«Причиной смерти Андрея Крисанова стало онкологическое заболевание», — заявил Бугаев, лично знавший покойного.
По его словам, это была продолжительная болезнь. «Он был бас-гитаристом группы "Кино". Очень талантливый художник, который прошел очень интересный творческий путь, он был членом группы "Новые художники"», — добавил «Африка».
О смерти Кирсанова стало известно 7 августа. Художник сотрудничал с группой «Кино», создавал декорации для выступлений коллектива, снялся в нескольких клипах, а также стал автором идеи для обложки альбома «Группа крови».
Кирсанов также сыграл в фильмах «Асса» Сергея Соловьева и «Рок» Алексея Учителя.
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