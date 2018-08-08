Друг высказался о новой свадьбе Петросяна

Писатель-сатирик Леонид Французов, ставший автором многих монологов юмориста Евгения Петросяна, рассказал, что артист стал чувствовать себя лучше после появления рядом молодой девушки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Французова, 72-летний Петросян перенес несколько операций на сердце. После второй операции юморист заявил, что чувствует себя 18-летним юношей.
«Ну, думаю, понятно: молодая помощница, с ней он воспрял», — заявил писатель.
Французов допустил, что Петросян может жениться снова. В то же время он отметил, что юморист окажется под угрозой нового раздела имущества.
«А делить там столько! Он мне как-то сказал, что сам не помнит, сколько у него квартир», — добавил собеседник «КП».
Писатель добавил, что супруга Петросяна Елена Степаненко никогда его не ревновала и не воспринимала как предательство, если он обнимал и трогал «за места» красивых женщин.
«Ведь он всегда домой возвращался. В данной ситуации, видимо, бес в ребро», — предположил Французов.
Он отметил, что изначально помощница Петросяна, 29-летняя Татьяна Брухунова. показалась ему «какой-то невзрачной».
Ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.
До Степаненко Петросян был женат трижды. Его первая супруга была сестрой балерины Викторины Кригер. Второй женой артиста стала дочь оперного певца Анна Козловская. В третий раз он женился на женщине по имени Людмила, которая была искусствоведом.