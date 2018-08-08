Друг высказался о новой свадьбе Петросяна

Друг Петросяна рассказал о его возможной свадьбе

Писатель-сатирик Леонид Французов, ставший автором многих монологов юмориста Евгения Петросяна , рассказал, что артист стал чувствовать себя лучше после появления рядом молодой девушки. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По словам Французова, 72-летний Петросян перенес несколько операций на сердце. После второй операции юморист заявил, что чувствует себя 18-летним юношей.

«Ну, думаю, понятно: молодая помощница, с ней он воспрял», — заявил писатель.

Французов допустил, что Петросян может жениться снова. В то же время он отметил, что юморист окажется под угрозой нового раздела имущества.

«А делить там столько! Он мне как-то сказал, что сам не помнит, сколько у него квартир», — добавил собеседник «КП».

Писатель добавил, что супруга Петросяна Елена Степаненко никогда его не ревновала и не воспринимала как предательство, если он обнимал и трогал «за места» красивых женщин.

«Ведь он всегда домой возвращался. В данной ситуации, видимо, бес в ребро», — предположил Французов.

Он отметил, что изначально помощница Петросяна, 29-летняя Татьяна Брухунова. показалась ему «какой-то невзрачной».

Ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.

СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.