Ещё
Друг высказался о новой свадьбе Петросяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Друг Петросяна рассказал о его возможной свадьбе 

Рамблер 43 минуты назад
Писатель-сатирик Леонид Французов, ставший автором многих монологов юмориста Евгения Петросяна, рассказал, что артист стал чувствовать себя лучше после появления рядом молодой девушки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Французова, 72-летний Петросян перенес несколько операций на сердце. После второй операции юморист заявил, что чувствует себя 18-летним юношей.
«Ну, думаю, понятно: молодая помощница, с ней он воспрял», — заявил писатель.
Французов допустил, что Петросян может жениться снова. В то же время он отметил, что юморист окажется под угрозой нового раздела имущества.
«А делить там столько! Он мне как-то сказал, что сам не помнит, сколько у него квартир», — добавил собеседник «КП».
Писатель добавил, что супруга Петросяна Елена Степаненко никогда его не ревновала и не воспринимала как предательство, если он обнимал и трогал «за места» красивых женщин.
«Ведь он всегда домой возвращался. В данной ситуации, видимо, бес в ребро», — предположил Французов.
Он отметил, что изначально помощница Петросяна, 29-летняя Татьяна Брухунова. показалась ему «какой-то невзрачной».
Ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.
До Степаненко Петросян был женат трижды. Его первая супруга была сестрой балерины Викторины Кригер. Второй женой артиста стала дочь оперного певца Анна Козловская. В третий раз он женился на женщине по имени Людмила, которая была искусствоведом.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония закрыла небо для НАТО90
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились46
Японский аналитик был поражен после посещения Курил176
Чего добился Пашинян за три месяца во власти39
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ122
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
00:38
Эстония закрыла небо для НАТО
В мире Армия
00:39
Насери попытался прикрыться Федором Конюховым
Шоу-бизнес
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение