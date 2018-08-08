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Шнуров вмешался к конфликт Земфиры и Монеточки
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Шнуров защитил Монеточку от брюзжания Земфиры 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Монеточка — «прикольная», а критика Земфиры в ее адрес — «брюзжание», заявил «Сплетнику» коллега певиц Сергей Шнуров.
По словам лидера «Ленинграда», в «споре» Монеточки и раскритиковавшей ее Земфиры он принимает сторону молодости.
«Ей (Монеточке. — прим. ред.) 20 лет, она прикольная», — считает музыкант.
Шнуров отметил, что Монеточка украла гармонию у французской группы Daft Punk, для чего необходима «определенная смелость», тогда как критика Земфиры в ее адрес не более чем «брюзжание», которое никому «не идет».
«Я за молодежь!» — подытожил артист.
Ранее Земфира написала в социальных сетях, что Монеточка «нормально» выглядит и сочиняет «отличные» тексты, однако ее голос — «омерзительный».
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