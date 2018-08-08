Шнуров вмешался к конфликт Земфиры и Монеточки

Шнуров защитил Монеточку от брюзжания Земфиры

Монеточка — «прикольная», а критика Земфиры в ее адрес — «брюзжание», заявил «Сплетнику» коллега певиц Сергей Шнуров

По словам лидера «Ленинграда», в «споре» Монеточки и раскритиковавшей ее Земфиры он принимает сторону молодости.

«Ей (Монеточке. — прим. ред.) 20 лет, она прикольная», — считает музыкант.

Шнуров отметил, что Монеточка украла гармонию у французской группы Daft Punk, для чего необходима «определенная смелость», тогда как критика Земфиры в ее адрес не более чем «брюзжание», которое никому «не идет».

«Я за молодежь!» — подытожил артист.

Ранее Земфира написала в социальных сетях, что Монеточка «нормально» выглядит и сочиняет «отличные» тексты, однако ее голос — «омерзительный».