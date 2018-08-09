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Экс-супруга Джигарханяна рассказала о «сладкой» жизни
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«Стала счастливее»: Цымбалюк-Романовская о сладкой жизни без Джигарханяна 

Дни.ру 11 часов назад
Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась в суде. Пианистка не понимает в чем именно ее обвиняют.
Сегодня, 9 августа, состоялось заседание по делу о неприкосновенности частной жизни. Журналисты толпились у входа, но так и не узнали подробностей, так как слушание было закрытым.
Сама Цымбалюк-Романовская успела всего парой слов перекинуться с прессой. Она заявила, что не понимает в чем ее вина и намерена отстаивать свое доброе имя в суде. Также она поведала, что находится в прекрасном настроении, мол, после громкого развода жизнь стала слаще, а она счастливее прежнего, сообщает сайт "Московский Комсомолец".
Напомним, что по версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.
Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемых вопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись телевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.
Статья защищающая неприкосновенность частной жизни предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. На имущество и некоторые сбережения Виталины суд наложил обеспечительный арест. Из-за предъявленного обвинения Цымбалюк-Романовская в данный момент находится под подпиской о невыезде.
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