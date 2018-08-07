У Петросяна сдали нервы из-за развода со Степаненко

Видимо, ситуация с разводом доконала Евгения Петросяна . Обычно сдержанный и интеллигентный юморист послал репортеров на три буквы.

Сегодня, 7 августа, комик приехал в Крым . Журналисты поджидали Петросяна на пороге ялтинского театра. Однако прибывший артист эстрады был явно не настроен общаться.

На просьбу прессы дать комментарий по поводу сложившейся ситуации Евгений Ваганович нецензурно попросил отстать от него и скрылся в коридорах храма Мельпомены. Об этом сообщает Пятый канал.

ТАСС. Добавим, что сегодня также стало известно, что на полутора миллиардное состояние артистов эстрады Елены Степаненко и Евгения Петросяна суд наложил обеспечительный арест в рамках бракоразводного процесса. "Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать", — цитирует адвоката артиста Сергея Жорина

Напомним, о расставании звезд эстрады стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требует взыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния. Поговаривают, что за свою творческую карьеру юмористы заработали на десять элитных квартир, два загородных дома, несколько иномарок, коллекцию картин и антиквариата.

Позже появилась официально неподтвержденная информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.