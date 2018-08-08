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Джоли подаст в суд на Брэда Питта
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Анджелина Джоли пожаловалась, что Брэд Питт выплачивает ей мало алиментов 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Петров
Голливудская актриса Анджелина Джоли в судебном обращении обвинила Брэда Питта, с которым ведет бракоразводный процесс, в том, что он не выплачивает ей достаточно алиментов на содержание их общих детей, сообщает телеканал NBC.
"У (Питта — ред.) есть обязанность платить алименты. По состоянию на сегодняшний день, он не заплатил никакой значительной суммы с момента расставания", — говорится в заявлении адвоката Джоли Саманты Блей Деджин, которое попало в распоряжение телеканала. В обращении, поданном в высший суд Лос-Анджелеса в штате Калифорния, не уточняется, на какую сумму рассчитывает актриса.
В заявлении отмечается, что Джоли хочет добиться судебного распоряжения о выплате алиментов Питтом.
"Принимая во внимание, что неформальные договоренности по выплате расходов на детей не исполнялись (Питтом — ред.) в течение полутора лет, (Джоли — ред.) намерена запросить суд о постановлении об алиментах", — приводит издание отрывок из заявления. По данным телеканала, неизвестно, какая договоренность была достигнута Джоли и Питтом после расставания.
Как отмечает телеканал, источник, близкий к Питту, заявил, что "Брэд выполнил свои обязательства".
В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.
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