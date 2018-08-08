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Бывшую жену Гуфа избили на Бали
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Бывшую жену Гуфа избили на Бали 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
На блогера, бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Анохину напали на Бали. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Конфликт произошел, когда женщина вступилась за друзей, которые случайно уронили байк индонезийца.
«Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю», — написала Анохина.
По ее словам, сначала владелец байка пытался кинуть камень в лобовое стекло машины, в которой она сидела. Анохина вышла и предложила ему деньги, но он отказался. Затем подошел друг индонезийца и вытащил ключи зажигания из ее машины. Анохина схватила его за руку, после чего мужчина ударил ее.
Женщина отметила, что вокруг были люди, но никто не попытался ей помочь. Она добавила, что вызывать полицию они с друзьями не стали, чтобы не платить «тысячи долларов» еще и полицейским.
«Сегодня закончилась моя любовь к Индонезии! Точнее к людям! К жадным, злым и тупым! И это не балийцы! Коренные жители острова верят в карму и не позволяют такого поведения!» — заявила Анохина.
Она добавила, что ситуация с байком была спланирована самим индонезийцем, который решил «поиметь денег» с туристов.
Анохина также опубликовала несколько видео, на которые попала потасовка и разговор россиян с индонезийцами на повышенных тонах.
Позже она пояснила, что рассказала эту историю, чтобы ее подписчики были внимательны во время путешествий.
Комментарии12  Ещё 8 источников 
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