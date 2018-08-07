Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко

«Наложен арест на всё совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса», — цитирует ТАСС Жорина.

По его словам, все «культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко».

«Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать», — пояснил адвокат.

Ранее Жорин сообщил, что Петросян предлагал Степаненко при разделе имущества забрать квартиру, однако она отказалась.