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Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
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Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко 

RT на русском 56 минут назад
Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на всё имущество юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.
«Наложен арест на всё совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса», — цитирует ТАСС Жорина.
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По его словам, все «культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко».
«Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать», — пояснил адвокат.
Ранее Жорин сообщил, что Петросян предлагал Степаненко при разделе имущества забрать квартиру, однако она отказалась.
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