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Врачи рассказали о состоянии звезды фильма «Такси»
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Врачи рассказали о состоянии звезды фильма «Такси» 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Французский актер Сами Насери пришел в себя после операции. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
По данным агентства, в настоящее время актер чувствует себя хорошо.
Как отмечается, лечение Насери находится под контролем Минздрава России.
Ранее сообщалось, что звезду фильма "Такси" французского актера Сами Насери прооперировали в Москве.
Также стало известно, что полиция начала проверку по факту драки с участием Сами Насери.
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