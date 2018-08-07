Врачи рассказали о состоянии звезды фильма «Такси»

Французский актер Сами Насери пришел в себя после операции. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

По данным агентства, в настоящее время актер чувствует себя хорошо.

Как отмечается, лечение Насери находится под контролем Минздрава России

Ранее сообщалось, что звезду фильма "Такси" французского актера Сами Насери прооперировали в Москве

Также стало известно, что полиция начала проверку по факту драки с участием Сами Насери.