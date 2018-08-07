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Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
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Врачи отправили Кобзона домой 

Рамблер 1 час назад
Народного артиста СССР, заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона выписали из больницы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Состояние артиста все равно вызывает опасения, но было принято решение оказывать дальнейшую помощь на дому.
Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля в одну из московских клиник. Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда стали поступать тревожные сообщения о его состоянии, среди которых была информация о том, что Кобзон впал в кому. Позднее сестра Кобзона Гелена успокоила общественность и сообщила, что данная информация не соответствует действительности.
>> Кобзон находится в реанимации
Кобзон борется в онкологией уже долгое время, он успел перенести две операции.
Комментарии139  Ещё 12 источников 
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