Ещё
Насери попытался прикрыться Федором Конюховым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Насери попытался прикрыться Федором Конюховым 

Рамблер 1 час назад
Французский актер Сами Насери опроверг новости об избиении в московском баре, рассказав о встрече с Федором Конюховым. Совместное фото с российским путешественником актер опубликовал в своем Instagram.
На фото Насери запечатлён вместе со своим братом Биби и Конюховым в окружении книг и икон.
«После ложного объявления о моей смерти несколько недель назад благодарю вас всех за то, что вы не поверили фейку о моей так называемой травме головы… <> Очень скоро вы увидите новые проекты», — заявил Насери.
В этой же записи он рассказал об очень приятной встрече с Конюховым, «невероятным человеком, рекордсменом по путешествиям на воздушном шаре, единственным авантюристом, который исследовал Северный и Южный полюс».
При этом сын Конюхова Оскар в комментарии РЕН ТВ назвал встречу своего отца с Насери в эти дни маловероятной. По его словам, Конюхов-старший сейчас находится на Алтае и совершает восхождение на гору Белуха. Путешественник улетел 1 августа. Таким образом, опубликованные Насери фотографии были сделаны до инцидента в баре.
О нападении на Насери в московском караоке-баре СМИ сообщили 7 августа. Сообщалось, что у актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, и он обращался в Институт глазных болезней имени Гельмгольца из-за кровоизлияния после удара в глаз. Главный офтальмолог России Владимир Нероев подтвердил РБК, что актера прооперировали. По данным Mash, актера ударил гражданин Белоруссии, недовольный поведением Насери. Нападавших задержала полиция.
Комментарии14  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония закрыла небо для НАТО90
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились46
Японский аналитик был поражен после посещения Курил176
Чего добился Пашинян за три месяца во власти39
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ122
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
00:38
Эстония закрыла небо для НАТО
В мире Армия
00:39
Насери попытался прикрыться Федором Конюховым
Шоу-бизнес
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение