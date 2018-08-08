Насери попытался прикрыться Федором Конюховым

Французский актер Сами Насери опроверг новости об избиении в московском баре, рассказав о встрече с Федором Конюховым . Совместное фото с российским путешественником актер опубликовал в своем Instagram.

На фото Насери запечатлён вместе со своим братом Биби и Конюховым в окружении книг и икон.

«После ложного объявления о моей смерти несколько недель назад благодарю вас всех за то, что вы не поверили фейку о моей так называемой травме головы… <> Очень скоро вы увидите новые проекты», — заявил Насери.

Публикация от Samy Naceri (@samynacerioff) 7 Авг 2018 в 9:17 PDT

В этой же записи он рассказал об очень приятной встрече с Конюховым, «невероятным человеком, рекордсменом по путешествиям на воздушном шаре, единственным авантюристом, который исследовал Северный и Южный полюс».

При этом сын Конюхова Оскар в комментарии РЕН ТВ назвал встречу своего отца с Насери в эти дни маловероятной. По его словам, Конюхов-старший сейчас находится на Алтае и совершает восхождение на гору Белуха. Путешественник улетел 1 августа. Таким образом, опубликованные Насери фотографии были сделаны до инцидента в баре.