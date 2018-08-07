«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна

«Старик не в себе»: Панин и другие звезды о разводе Петросяна

Развод Евгения Петросяна Елены Степаненко вызвал широкий резонанс. О разрыве юмористов высказались отечественные знаменитости. 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Теперь юмористы делят совместно нажитое имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Репортеры опросили отечественных знаменитостей, чтобы выяснить, чью сторону в этой щекотливой ситуации они принимают. Коллега Петросяна и Степаненко Елены Воробей оказалась немногословна. "На стороне обоих супругов. Каждый имеет право на личную жизнь. Их все устраивает? Замечательно!" — заявила артистка. Депутат Госдумы Виталий Милонов оказался разговорчивее. "Старик Петросян не в себе. Да, чужая семья — потемки. Может, Степаненко только в телике такая смешная. А в жизни, возможно, за каждую немытую тарелку устраивает истерику. Я — на стороне зрителя. Петросян и Степаненко — лицедеи. Лично мне их шутки не нравятся — кажутся плоскими", — цитирует Милонова сайт "Комсомольская правда". Скандально известный актер Алексей Панин не остался в стороне от резонансной новости, однако признался, что не в курсе подробностей развода юмористов. "Пусть живут как хотят. Но меня удивляет, почему люди за этим так пристально следят. Почему они любят жить чужой жизнью? Может, своей жизни нет? И по этой же причине всякие ток-шоу так популярны", — высказал мнение артист.