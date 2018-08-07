Экс-жена Джигарханяна влезла в развод Петросяна

Цымбалюк-Романовская вмешалась в развод Петросяна

Газета отмечает, что Цымбалюк-Романовская оказалась в похожей ситуации, связанной с разделом имущества.

Экс-супруга Джигарханяна посетовала, что большая часть информации о юмористах появляется в СМИ без их ведома.

Она подчеркнула, что Петросян и Степаненко — все же семья, и у них есть возможность договориться друг с другом о том, какую информацию предоставлять прессе.

По мнению Цымбалюк-Романовской, артисты должны оставаться кумирами для публики.

«Их должны, прежде всего, запомнить по их творчеству», — отметила она.

Женщина добавила, что не поддерживает ни одну из сторон бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко. Она пожелала им долгой и счастливой творческой жизни.

Осенью прошлого года Джигарханян уволил Цымбалюк-Романовскую с поста директора своего театра. Позже артист заявил, что его жена переписала на себя все его имущество. Он счел, что супруга его обманула, и подал на развод.

Этим летом стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Сергея Жорина, артист попросил разделить имущество пополам, а Степаненко хочет получить «чуть ли не все». Юрист также заявил, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.