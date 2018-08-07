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Экс-жена Джигарханяна влезла в развод Петросяна
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Цымбалюк-Романовская вмешалась в развод Петросяна 

Рамблер 1 час назад
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Газета отмечает, что Цымбалюк-Романовская оказалась в похожей ситуации, связанной с разделом имущества.
Экс-супруга Джигарханяна посетовала, что большая часть информации о юмористах появляется в СМИ без их ведома.
Она подчеркнула, что Петросян и Степаненко — все же семья, и у них есть возможность договориться друг с другом о том, какую информацию предоставлять прессе.
По мнению Цымбалюк-Романовской, артисты должны оставаться кумирами для публики.
«Их должны, прежде всего, запомнить по их творчеству», — отметила она.
Женщина добавила, что не поддерживает ни одну из сторон бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко. Она пожелала им долгой и счастливой творческой жизни.
Осенью прошлого года Джигарханян уволил Цымбалюк-Романовскую с поста директора своего театра. Позже артист заявил, что его жена переписала на себя все его имущество. Он счел, что супруга его обманула, и подал на развод.
Этим летом стало известно, что Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Сергея Жорина, артист попросил разделить имущество пополам, а Степаненко хочет получить «чуть ли не все». Юрист также заявил, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
Комментарии  Ещё 5 источников 
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