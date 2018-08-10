Петросян обратился к поклонникам

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Петросян поблагодарил всех за поддержку во время развода 

РИА Новости 1 час назад
Юморист Евгений Петросян, чей бракоразводный процесс с Еленой Степаненко начался в минувший понедельник, поблагодарил всех, кто поддерживает его в это время.
Хамовнический суд Москвы в понедельник принял встречный иск Петросяна к Степаненко, где он предлагает поделить нажитое имущество поровну. Ранее Степаненко подала иск на расторжение брака, она хочет взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества. Суд продолжит рассмотрение дела о разводе и разделе имущества 13 августа.
"Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддерживает меня. Спасибо вам, друзья", — сказал Петросян в эфире программе "Вести".
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.
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