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Раскрыты новые детали развода Степаненко и Петросяна
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Адвокаты раскрыли детали развода Степаненко и Петросяна 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Алексей Ладыгин / РИА Новости
Артистка Елена Степаненко намерена отсудить у своего мужа Евгения Петросяна 57 процентов имущества. Об этом сообщает BFM со ссылкой на адвоката бюро «Забралова, Крылова и партнеры», которое представляет интересы юмористки в суде.
Юрист отметил, что в СМИ распространяется недостоверная информация о том, что Степаненко требует 80 процентов имущества. «Как можно заявлять о требовании 80 процентов имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57 процентов», — сказал адвокат. Он пояснил, что 7 процентов составляют половину от стоимости «выведенного» из семейного бюджета Петросяном имущества.
Ранее 4 августа адвокат Сергей Жорин рассказал, что Степаненко хочет отсудить себе большую часть совместно нажитого имущества, стоимость которого, по предварительным данным, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Юрист отметил, что его клиент предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. При это защита надеется поделить все поровну.
Петросян и Степаненко 8 августа впервые публично прокомментировали свой развод, призвав общественность не превращать их личную жизнь во всероссийский скандал.
О бракоразводном процессе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Отмечается, что юмористка подала в суд иск о разделе имущества месяцем ранее.
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