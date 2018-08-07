Звезду «Такси» избили в Москве

В московском баре избили французского актера Сами Насери, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, инцидент произошел в караоке-баре Voice на Тверской улице, где Насери проводил время со своим братом Биби, также актером.
В определенный момент французские артисты повздорили с другим клиентом заведения, который ударил Сами Насери по лицу. После этого актер самостоятельно обратился в институт имени Склифосовского, получил необходимую помощь и был отпущен.
В настоящее время столичная полиция расследует произошедшее в караоке-баре.
Сами Насери снялся в пяти десятках фильмов, однако наиболее известен исполнением главной роли в серии фильмов «Такси».
В конце июля российский видеоблогер Luckyman опубликовал видео, на котором вместе с Насери проехался по улицам Москвы на автомобиле Peugeot 406, на котором герой француза разъезжал по Марселю в четырех фильмах франшизы «Такси».