Звезду «Такси» избили в Москве

Сами Насери избили в Москве

В московском баре избили французского актера Сами Насери, сообщает « Московский комсомолец ».

По информации издания, инцидент произошел в караоке-баре Voice на Тверской улице, где Насери проводил время со своим братом Биби, также актером.

В определенный момент французские артисты повздорили с другим клиентом заведения, который ударил Сами Насери по лицу. После этого актер самостоятельно обратился в институт имени Склифосовского, получил необходимую помощь и был отпущен.

В настоящее время столичная полиция расследует произошедшее в караоке-баре.

Сами Насери снялся в пяти десятках фильмов, однако наиболее известен исполнением главной роли в серии фильмов «Такси».