«Подлая, мелочная, жадная»: подруга возмутила откровениями о Степаненко

Слухи о разводе Петросяна Степаненко , которыми сегодня полнится Интернет, во многом не беспочвенны. Так считает Ирина, которая 20 лет знакома с семьей юмористов. Она рассказала, что происходит в звездном семействе.

"История, которая разворачивается на наших глазах, не нова, — говорит подруга звездной семьи. — В начале 80-х годов прошлого столетия никому начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмила. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в минкульте . И все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе".

"В одном из интервью Степаненко призналась, что вышла из Петросяна как, по меткому выражению французского критика Эжена Вогюза, русская литература вышла из гоголевской "Шинели", — продолжает Ирина. — Без Петросяна она бы была никем. Но с годами, укрепляясь на эстраде, отдалилась от мужа — ездила на курорты с подругами, занималась омоложением. А Евгений Ваганович был предоставлен сам себе".

"Тут-то и подоспела оборотистая жительница Тулы Татьяна Брухунова, — рассказывает Ирина. — Ее мать на два года младше единственной дочерины Петросяна Викторины, которая давно проживает в Америке. Танечка была "помощницей" Евгения Вагановича, постепенно приближаясь к нему аки Виталица Цымбалюк-Романовская к Армену Джигарханяну . Тут почти идентичная история! И вот мы уже видим, как провинциалка Таня гуляет по Парижу, скупает там новейшие дизайнерские коллекции. На какие доходы?"

"Про раздел имущества Петросяна и Степаненко я, конечно, знаю, — заключила подруга. — Правда, когда эта история началась и еще не просочилась в прессу, Елена Степаненко говорила, что ей ничего не надо. Но потом передумала, видимо, и решила забрать чуть ли не все у супруга, с которыми прожила более тридцати лет. Куда ей эти сотни миллионов рублей (состояние артиста по оценке СМИ и адвокатов превышает 1,5 миллиарда рублей! — Прим. ред.)? Ведь у нее нет своих ни детей, ни внуков, ни других близких родственников. Она сказала, что все продаст, а деньги раздаст благотворительным организациям, а, главное, церкви. Думаю, в этом есть расчет — она станет убеждать судью, что все пойдет на добрые дела. Но я ей не верю — это человек довольно подлый, мелочный, жадный. Хотя и умело прикрывается под личиной добродетели".