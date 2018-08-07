Макаревич собрался в Донецк

Музыкант Андрей Макаревич рассказал в интервью «Комсомольской правде», что выступит в Донбассе, когда там закончится война.
Журналист Александр Гамов напомнил Макаревичу, как предлагал ему поехать в Донецк вместе с Иосифом Кобзоном. По словам Гамова, Макаревич тогда, сказал, что ему то ли некогда, то ли попросил приглашения от Кобзона.
«Во-первых, там не очень захотели, руководство (ДНР), насколько мне известно», — заявил Макаревич в ответ.
Гамов связал это с выступлением музыканта в Славянске, подконтрольном киевским властям.
Макаревич подчеркнул, что не любит напрашиваться и ездит только туда, куда его приглашают.
«А они не захотели. Но это их проблема», — заключил он.
Лидер «Машины времени» добавил», что хочет прекращения боевых действий в Донбассе и ухода оттуда людей, которые стреляют. Он заверил, что после этого он «с удовольствием» выступит там и поздравит обе стороны конфликта с завершением «бестолковой, никому не нужной войны».
В 2014 году Макаревич выступил в Святогорске и побывал в Славянске, городах, находящихся под контролем украинских военных. Музыкант подчеркивал, что его пригласили помочь детям беженцев, поэтому он согласился. На вопрос о том, хочет ли он выступить перед ополченцами, Макаревич отвечать не стал, отметив, что «не симпатизирует» им.