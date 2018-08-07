Макаревич собрался в Донецк

Макаревич пообещал выступить в Донецке

Журналист Александр Гамов напомнил Макаревичу, как предлагал ему поехать в Донецк вместе с Иосифом Кобзоном . По словам Гамова, Макаревич тогда, сказал, что ему то ли некогда, то ли попросил приглашения от Кобзона.

«Во-первых, там не очень захотели, руководство (ДНР), насколько мне известно», — заявил Макаревич в ответ.

Гамов связал это с выступлением музыканта в Славянске , подконтрольном киевским властям.

Макаревич подчеркнул, что не любит напрашиваться и ездит только туда, куда его приглашают.

«А они не захотели. Но это их проблема», — заключил он.

Лидер «Машины времени» добавил», что хочет прекращения боевых действий в Донбассе и ухода оттуда людей, которые стреляют. Он заверил, что после этого он «с удовольствием» выступит там и поздравит обе стороны конфликта с завершением «бестолковой, никому не нужной войны».